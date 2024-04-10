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19:22 (мск), источник: Vesti.kz

Первый номер рейтинга WBC из Казахстана узнал дату следующего боя

Первый номер рейтинг WBC в среднем весе казахстанец Мейирим Нурсултанов (20−0, 11 КО) узнал дату своего следующего боя, передает Vesti.kz.

Источник: Соцсети

По информации, источника близкого к команде боксера, он вернется на ринг в мае этого года. Место проведения боя и имя соперника еще не известны.

Ранее появлялась информация о том, что следующий бой Нурсултанов проведет против «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе доминиканца Карлоса Адамеса (23−1, 18 КО).

Свой последний казахстанец провел в ноябре в Ташкенте (Узбекистан), где в претендентском бою по линии WBC единогласным решением судей победил чилийца Хулио Аламоса (16−2, 9 КО).

К слову сам поединок был приурочен к ежегодной конвенции WBC, которая на этот раз прошла в Узбекистане.

Напомним, что чемпионом мира в этом дивизионе по версиям IBF и WBO является представитель Казахстана Жанибек Алимханулы (15−0, 10 КО).

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