Первый номер рейтинга WBC из Казахстана узнал дату следующего боя

Источник: Соцсети

По информации, источника близкого к команде боксера, он вернется на ринг в мае этого года. Место проведения боя и имя соперника еще не известны.

Ранее появлялась информация о том, что следующий бой Нурсултанов проведет против «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе доминиканца Карлоса Адамеса (23−1, 18 КО).

Свой последний казахстанец провел в ноябре в Ташкенте (Узбекистан), где в претендентском бою по линии WBC единогласным решением судей победил чилийца Хулио Аламоса (16−2, 9 КО).

К слову сам поединок был приурочен к ежегодной конвенции WBC, которая на этот раз прошла в Узбекистане.