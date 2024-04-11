Промоутер рассказал про феномен Головкина и трудный путь GGG к славе

«Я работал со многими чемпионами мира, и мне никогда не было так трудно заставить кого-то выйти на ринг с чемпионом. Головкин владел несколькими титулами чемпиона мира. Казалось бы, у вас есть возможность сразиться за чемпионство, но промоутеры фактически отказывались от этого.



Было много случаев, когда претенденты зарабатывали столько же денег, сколько и сам чемпион, что было неслыханно для того времени. Нам приходилось переплачивать им, чтобы они вышли на ринг с Геннадием. Но это была веселая пора. Мексиканские фанаты приняли его стиль, он стал одним из тех всеми любимых чемпионов. Они действительно оценили его стиль на ринге. Кроме того, они ценили его смирение и характер за пределами ринга. Это было здорово. Это была отличная “поездка” с GGG», — цитирует Леффлера Boxingscene.com.