Вскрылись детали контракта Головкина и его заработков в США

«Контракт был. Непосредственно сам был свидетелем этой истории. Гена был в компании Universum. Возможно, уже даже тогда был чемпионом мира. Но он был абсолютно недоволен менеджментом. Он хотел большего. Хотел стать звездой. А немцы все-таки были достаточно ограничены своими немецкими границами».



По словам Красюка, «у Геннадия были судебные разбирательства с Universum. Это была открытая информация. Все знали, что он практически свободный агент. Все знали, что он ищет себе партнера. И когда в Донецке проходил Конгресс WBA (2011 год), то уже там Том Леффлер с кем-то из представителей Головкина плотно договаривался. Возможно, это был брат Геннадия. А затем Том его подписал в К2».



Александр вспоминает о том, какую солидную работу провел Леффлер с Головкиным: «Он хорошенечко взялся за дело и провез Геннадия туром по Америке, сделал ряд пресс-конференций, с НВО договорился, чтобы Головкина приняли. Сначала это все было на смешных условиях. Если кому-то скажешь, что боксировал на НВО за такие деньги… Но мы все через это проходили. И Усик через это проходил. Но это обязательно нужно сделать, чтобы о себе заявить. А потом, когда контракт с К2 истек, Том продолжил работать с Головкиным — уже в GGG Promotions», — заявил Красюк.