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12 апреля, источник: Vesti.kz

Канело сделал заявление о реванше с Биволом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес ответил на вопрос касательно реванша с россиянином Дмитрием Биволом, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Они встречались в мае 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где мексиканец уступил единогласным судейским решением (113−115 трижды). 12-раундовый бой проходил в лимите полутяжелого веса.

«Всегда есть возможность провести матч-реванш с Дмитрием Биволом, почему бы и нет? Я бы с удовольствием провел этот бой. Сейчас я сосредоточен на поединке с Мунгуией. Я веду бой за боем. Но знаете, если будет что-то интересное для меня в 175 фунтах, то почему бы и нет?», — приводит слова Сауля Boxingscene.com.

Бой Канело и Хайме Мунгии состоится 4 мая в Лас-Вегасе и будет рассчитан на 12 раундов. На кону будут стоять пояса Альвареса по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

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