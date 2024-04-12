Канело сделал заявление о реванше с Биволом

«Всегда есть возможность провести матч-реванш с Дмитрием Биволом, почему бы и нет? Я бы с удовольствием провел этот бой. Сейчас я сосредоточен на поединке с Мунгуией. Я веду бой за боем. Но знаете, если будет что-то интересное для меня в 175 фунтах, то почему бы и нет?», — приводит слова Сауля Boxingscene.com.