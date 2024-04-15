Канело сделал заявление о Казахстане
Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес опубликовал сторис в поддержку Казахстана, пострадавшего от паводков, передает Vesti.kz.
Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес опубликовал сторис в поддержку Казахстана, пострадавшего от паводков, передает Vesti.kz.
«Молюсь за людей в Казахстане. Атырау и Орал, мы с вами», — подписал одну из своих сторис Альварес.
Отметим, что паводки накрыли почти все регионы страны. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал их самыми страшными за 80 лет. На данный час подтопленными остаются 4 040 частных жилых домов, 1 155 придворовых территории и 2 037 дачных домов в 6-ти областях Казахстана.
Отметим, что Альварес состоит в хороших отношениях с промоутерской компанией Suleimen Promotions.
Добавим, что Канело знаком многим казахстанцам по трилогии с Геннадием Головкиным. Соперники провели три боя: первый закончился вничью, а два других выиграл мексиканец.