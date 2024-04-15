Канело сделал заявление о Казахстане

Источник: Matchroom Boxing

«Молюсь за людей в Казахстане. Атырау и Орал, мы с вами», — подписал одну из своих сторис Альварес.

Отметим, что паводки накрыли почти все регионы страны. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал их самыми страшными за 80 лет. На данный час подтопленными остаются 4 040 частных жилых домов, 1 155 придворовых территории и 2 037 дачных домов в 6-ти областях Казахстана.

Отметим, что Альварес состоит в хороших отношениях с промоутерской компанией Suleimen Promotions.