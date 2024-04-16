Артур Бетербиев назвал условие для боя против Сауля Альвареса
Непобежденный российский боксер, чемпион мира WBC, WBO, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о возможном поединке против топового мексиканца Сауля Альвареса.
Непобежденный российский боксер, чемпион мира WBC, WBO, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о возможном поединке против топового мексиканца Сауля Альвареса.
— Ты бы хотел подраться с Альваресом?
— Мне не особо интересен бой против Альвареса. Вот когда Сауль завоюет чемпионский пояс в моей весовой категории, тогда я с ним подерусь. Но не сейчас, — приводит слова Бетербиева Fight Hub TV.
1 июня Артур Бетербиев (19−0) проведет бой против россиянина Дмитрия Бивола (22−0) за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.