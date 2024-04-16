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11:35 (мск), источник: Sport24

Артур Бетербиев назвал условие для боя против Сауля Альвареса

Непобежденный российский боксер, чемпион мира WBC, WBO, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о возможном поединке против топового мексиканца Сауля Альвареса.

Артур Бетербиев назвал условие для боя против Сауля Альвареса | Источник: Sport24

— Ты бы хотел подраться с Альваресом?

— Мне не особо интересен бой против Альвареса. Вот когда Сауль завоюет чемпионский пояс в моей весовой категории, тогда я с ним подерусь. Но не сейчас, — приводит слова Бетербиева Fight Hub TV.

1 июня Артур Бетербиев (19−0) проведет бой против россиянина Дмитрия Бивола (22−0) за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

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