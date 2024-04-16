Названы причины регресса бокса в Казахстане и превосходства Узбекистана

Отметим, что абсолютным лидером в рейтинге любителей от BoxRec является узбекистанец Хасанбой Дусматов. А на последнем большом турнире в Баку (Азербайджан) сборная Узбекистана заняла первое общекомандное место, а казахстанцы оказались на третьем месте.
«Сложно говорить о том, с чем это связано. Этот вопрос требует больше данных. Я не могу ответить на него. В целом, если говорить о узбекском боксе, то она старше. В Узбекистане первая школа бокса открылась в 1917 году, а у нас в 1932. Возможно причина в том, что прошла смена поколений. Может были недоработки со стороны тренерского штаба по подготовке команды к соревнованиям. Я не могу сказать наверняка. Одно известно точно, что у нас стало меньше проводится турниров класс-А. Это большие состязания, где вторые и третьи номера могут набираться опыта и проявлять себя. Вы говорили, что в Казахстане идет междусобойчик? Я согласен. Молодым ребятам не хватает пространства, чтобы проявить себя. Раньше мы проводили много разных крупных турниров, приглашали гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас, почти не слышно о соревнованиях серии — А. Нужно изучить этот вопрос и сделать выводы», — отметил Манкенов.
Ранее главный тренер национальной команды Мырзагали Айтжанов высказался о ближайших планах своих подопечных. Одними из спарринг-партнеров казахстанцев станут боксеры из Узбекистана.
К слову, мужской сборной Казахстана удалось завоевать шесть олимпийских лицензий: их обладателями стали Сакен Бибосынов (до 51), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80), Айбек Оралбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).
За последнюю квоту поборется Мухаммедсабыр Базарбайулы сенсационно стал победителем отбора в весе до 63,5 килограмма. Следующий квалификационный турнир состоится с 23 мая по 5 июня в Бангкоке (Таиланд).