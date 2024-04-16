Названы причины регресса бокса в Казахстане и превосходства Узбекистана

«Сложно говорить о том, с чем это связано. Этот вопрос требует больше данных. Я не могу ответить на него. В целом, если говорить о узбекском боксе, то она старше. В Узбекистане первая школа бокса открылась в 1917 году, а у нас в 1932. Возможно причина в том, что прошла смена поколений. Может были недоработки со стороны тренерского штаба по подготовке команды к соревнованиям. Я не могу сказать наверняка. Одно известно точно, что у нас стало меньше проводится турниров класс-А. Это большие состязания, где вторые и третьи номера могут набираться опыта и проявлять себя. Вы говорили, что в Казахстане идет междусобойчик? Я согласен. Молодым ребятам не хватает пространства, чтобы проявить себя. Раньше мы проводили много разных крупных турниров, приглашали гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас, почти не слышно о соревнованиях серии — А. Нужно изучить этот вопрос и сделать выводы», — отметил Манкенов.