Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
1-й период
Флорида
Торонто
01
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон
Оттава
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Коламбус
Каролина
32
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль
Детройт
11
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия
Вашингтон
01
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Чикаго
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
Футбол. Еврокубки
16.04
Боруссия Д
Атлетико
42
Футбол. Еврокубки
16.04
Барселона
ПСЖ
14
Футбол. Кубок России
16.04
ЦСКА
Балтика
20
Все события
02:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Всё зависит от подготовки и моральной устойчивости». Цзю оценил шансы Бетербиева и Бивола

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу, россиянин Костя Цзю высказался о предстоящем поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между российскими боксёрами — чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом и чемпионом WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.

«Всё зависит от подготовки и моральной устойчивости». Цзю оценил шансы Бетербиева и Бивола | Источник: РИА "Новости"

"Я никому не хочу отдавать предпочтение, они оба хорошие боксеры и шансы на победу пятьдесят на пятьдесят. Все зависит от того, кто лучше подготовится и от моральной устойчивости. Бивол после победы над Канело (Саулем Альваресом) поднялся на ещё более высокий уровень. А Бетербиев своей мощью постоянно доказывает свой класс.

Я не хотел видеть этот бой, но бокс такой вид спорта, что в ринге есть только один победитель. Я всегда болел за каждого из них, а в этом матче не хочу становиться на чью-то сторону. Главное то, что у нас будет абсолютный чемпион, а все другие в мире пусть нам завидуют", — приводит слова Цзю РИА Новости.

Объединительный бой между чемпионом в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрием Биволом (22−0, 11 KO) и чемпионом WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым (20−0, 20 KO) пройдёт 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь