«Всё зависит от подготовки и моральной устойчивости». Цзю оценил шансы Бетербиева и Бивола

"Я никому не хочу отдавать предпочтение, они оба хорошие боксеры и шансы на победу пятьдесят на пятьдесят. Все зависит от того, кто лучше подготовится и от моральной устойчивости. Бивол после победы над Канело (Саулем Альваресом) поднялся на ещё более высокий уровень. А Бетербиев своей мощью постоянно доказывает свой класс.

Я не хотел видеть этот бой, но бокс такой вид спорта, что в ринге есть только один победитель. Я всегда болел за каждого из них, а в этом матче не хочу становиться на чью-то сторону. Главное то, что у нас будет абсолютный чемпион, а все другие в мире пусть нам завидуют", — приводит слова Цзю РИА Новости.