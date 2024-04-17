Тренера сборной Австралии по боксу отстранили за сексуальные домогательства
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Национальной спортивный трибунал Австралии отстранил на полгода тренера сборной страны по боксу Джейми Питтмана, сообщается на сайте ведомства.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Национальной спортивный трибунал Австралии отстранил на полгода тренера сборной страны по боксу Джейми Питтмана, сообщается на сайте ведомства.
После двух зарубежных туров в 2023 году в адрес Питтман поступили многочисленные жалобы за неподобающее поведение. Обвинения включали в себя жестокое обращение, издевательства и сексуальные домогательства.
Федерация единоборства Австралии (CombatAUS) первоначально отстранила Питтмана на 18 месяцев с возможностью сокращения до девяти в случае прохождения курсов по борьбе с неподобающим поведением, 20 дней общественных работ и соблюдении хорошего поведения. Также он должен был получить выговор и принести письменные извинения.
По итогам рассмотрения дела трибуналом, Питтману было назначено отстранение на шесть месяцев, выговор, письменные извинения, а также образовательный курс.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, турнир по боксу состоится с 27 июля по 10 августа.