Тренера сборной Австралии по боксу отстранили за сексуальные домогательства | Источник: © РИА Новости

После двух зарубежных туров в 2023 году в адрес Питтман поступили многочисленные жалобы за неподобающее поведение. Обвинения включали в себя жестокое обращение, издевательства и сексуальные домогательства.

Федерация единоборства Австралии (CombatAUS) первоначально отстранила Питтмана на 18 месяцев с возможностью сокращения до девяти в случае прохождения курсов по борьбе с неподобающим поведением, 20 дней общественных работ и соблюдении хорошего поведения. Также он должен был получить выговор и принести письменные извинения.

По итогам рассмотрения дела трибуналом, Питтману было назначено отстранение на шесть месяцев, выговор, письменные извинения, а также образовательный курс.