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11:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренера сборной Австралии по боксу отстранили за сексуальные домогательства

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Национальной спортивный трибунал Австралии отстранил на полгода тренера сборной страны по боксу Джейми Питтмана, сообщается на сайте ведомства.

Тренера сборной Австралии по боксу отстранили за сексуальные домогательства | Источник: © РИА Новости

После двух зарубежных туров в 2023 году в адрес Питтман поступили многочисленные жалобы за неподобающее поведение. Обвинения включали в себя жестокое обращение, издевательства и сексуальные домогательства.

Федерация единоборства Австралии (CombatAUS) первоначально отстранила Питтмана на 18 месяцев с возможностью сокращения до девяти в случае прохождения курсов по борьбе с неподобающим поведением, 20 дней общественных работ и соблюдении хорошего поведения. Также он должен был получить выговор и принести письменные извинения.

По итогам рассмотрения дела трибуналом, Питтману было назначено отстранение на шесть месяцев, выговор, письменные извинения, а также образовательный курс.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, турнир по боксу состоится с 27 июля по 10 августа.

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