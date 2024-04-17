Костя Цзю: очень не хотел, чтобы бой Бетербиев — Бивол состоялся

«Конечно, есть доля грусти, что промоутеры всё-таки решили свести Бетербиева и Бивола. Я очень не хотел, чтобы этот бой состоялся. Я в своё время пообещал себе, что не буду драться ни с кем из наших. И у меня получилось это сделать. Но там была другая ситуация, мне никто и не попадался, никто не доходил до этого уровня. А тут оба бойца находятся на высочайшем уровне», — приводит слова Цзю Sport24.