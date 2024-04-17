Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Оренбург
Динамо
00
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Ростов
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Реал
Хоккей. НХЛ
18.04
Айлендерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
18.04
Тампа-Бэй
Торонто
Хоккей. НХЛ
18.04
Даллас
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
18.04
Аризона
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Чикаго
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
41
Все события
16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Костя Цзю: очень не хотел, чтобы бой Бетербиев — Бивол состоялся

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Костя Цзю рассказал, что он не хотел бы, чтобы поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся.

Костя Цзю: очень не хотел, чтобы бой Бетербиев — Бивол состоялся | Источник: Чемпионат.com

«Конечно, есть доля грусти, что промоутеры всё-таки решили свести Бетербиева и Бивола. Я очень не хотел, чтобы этот бой состоялся. Я в своё время пообещал себе, что не буду драться ни с кем из наших. И у меня получилось это сделать. Но там была другая ситуация, мне никто и не попадался, никто не доходил до этого уровня. А тут оба бойца находятся на высочайшем уровне», — приводит слова Цзю Sport24.

Объединительный бой между чемпионом в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрием Биволом (22−0, 11 KO) и чемпионом WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым (20−0, 20 KO) пройдёт 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь