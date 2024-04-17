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23:06 (мск), источник: Vesti.kz

Батыр Джукембаев сделал интригующее заявление

Казахстанский боксер полусреднего дивизиона Батыр Джукембаев (22−1, 16 КО) раскрыл ближайшие планы и пообещал сообщить хорошие новости, передают Vesti.kz. Он опубликовал пост в соцсетях.

Источник: Соцсети

«Подготовка продолжается! Скоро будут хорошие новости! Работаем!», — подписал публикацию Джукембаев.

Последний бой Джукембаев провел в декабре 2023 года в Плант-Сити (штат Флорида, США). Тогда казахстанец встречался с экс-чемпионом мира по версии IBO французом Мохамедом Мимуном (23−6, 4 КО). Поединок прошел всю отведенную дистанцию — по итогам десяти раундов судьи единогласным решением судей (98−92, 98−92, 99−91) отдали победу казахстанцу.

Таким образом, 33-летний Джукембаев одержал свою 22-ю победу в профи при одном поражении, а также успешно защитил титул WBA Continental North Americas в первом полусреднем весе.

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