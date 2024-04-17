Батыр Джукембаев сделал интригующее заявление

Последний бой Джукембаев провел в декабре 2023 года в Плант-Сити (штат Флорида, США). Тогда казахстанец встречался с экс-чемпионом мира по версии IBO французом Мохамедом Мимуном (23−6, 4 КО). Поединок прошел всю отведенную дистанцию — по итогам десяти раундов судьи единогласным решением судей (98−92, 98−92, 99−91) отдали победу казахстанцу.