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01:08 (мск), источник: Sport24

Бетербиев: Я знаю кое-что о Биволе, но скажу это только после боя

Непобежденный российский боксер Артур Бетербиев поделился мнением о своем сопернике по предстоящему титульному бою, россиянине Дмитрии Биволе.

Бетербиев: «Я знаю кое-что о Биволе, но скажу это только после боя» | Источник: РИА "Новости"

Бетербиев и Бивол поспорят за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Саудовской Аравии 1 июня.

— Дмитрий — хороший боксер, знаешь. Но все профессиональные боксеры неплохи. Кто-то более опасен, кто-то — менее, но… Я знаю кое-что о Биволе, но я тебе не скажу.

— Интересно. Бивол — твой самый опасный соперник в карьере?

— Во-первых, я не могу называть его самым опасным соперником до того, как встречусь с ним на ринге. Во-вторых, давай посмотрим, как пройдет бой, и после этого я скажу тебе кое-что, — заявил Бетербиев в интервью Stomping Ground.

Артур Бетербиев провел 19 боев в профессиональном боксе и одержал 19 побед нокаутом. На счету Дмитрия Бивола 22 выигрыш в 22 поединках.

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