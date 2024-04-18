Бетербиев: «Я знаю кое-что о Биволе, но скажу это только после боя» | Источник: РИА "Новости"

Бетербиев и Бивол поспорят за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Саудовской Аравии 1 июня.

— Дмитрий — хороший боксер, знаешь. Но все профессиональные боксеры неплохи. Кто-то более опасен, кто-то — менее, но… Я знаю кое-что о Биволе, но я тебе не скажу.

— Интересно. Бивол — твой самый опасный соперник в карьере?

— Во-первых, я не могу называть его самым опасным соперником до того, как встречусь с ним на ринге. Во-вторых, давай посмотрим, как пройдет бой, и после этого я скажу тебе кое-что, — заявил Бетербиев в интервью Stomping Ground.