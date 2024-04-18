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01:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Инсайдер Глейзер: Головкина включат в Международный Зал славы бокса

42-летнего казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина включат в Международный Зал славы бокса, сообщил инсайдер и агент Рик Глейзер.

Источник: Reuters

«Головкина обязательно включат в Международный Зал славы бокса. Он больше уже не будет боксировать на профессиональном уровне. Казахстанец может похвастать абсолютно впечатляющей карьерой в профи боксе», — приводит слова Глейзера Legalbet.kz.

В последнем бою Головкин (42−2−1) проиграл мексиканцу Саулю Альваресу (60−2−2) в поединке за титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF, The Ring во втором среднем весе.

26 февраля 2024 года Головкина назначили президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

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