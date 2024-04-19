Боксерский бой Минеев — Исмаилов пройдет 19 июля

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Боксерский поединок между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым пройдет в Москве 19 июля. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к организации поединка.

«Бой Минеев — Исмаилов по боксу пройдет 19 июля», — сказал собеседник агентства.

Минеев и Исмаилов уже провели два боя по правилам смешанных единоборств (ММА). Первый прошел в 2018 году и завершился ничьей. Во втором поединке, который состоялся в 2021 году, Минеев победил техническим нокаутом.

Исмаилов в настоящее время восстанавливается от травмы колена. В активе 37-летнего спортсмена 18 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА. Также он имеет опыт проведения боксерских поединков.