Пейдж Ванзант проведет дебютный бой по боксу

Анонс дебютного поединка 30-летней спортсменки появился в эфире DAZN во время пресс-конференции Девина Хейни и Райана Гарсии.

Сообщается, что Ванзант проведет поединок против Эль Брук на турнире Misfits 15, который должен пройти 25 мая.

Всего на счету Ванзант девять поединков на турнирах под эгидой UFC, где она пять раз одержала победу и четырежды потерпела поражение.