Пейдж Ванзант проведет дебютный бой по боксу
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Пейдж Ванзант проведет дебютный поединок по боксу, сообщает boxingnews.com со ссылкой на DAZN.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Пейдж Ванзант проведет дебютный поединок по боксу, сообщает boxingnews.com со ссылкой на DAZN.
Анонс дебютного поединка 30-летней спортсменки появился в эфире DAZN во время пресс-конференции Девина Хейни и Райана Гарсии.
Сообщается, что Ванзант проведет поединок против Эль Брук на турнире Misfits 15, который должен пройти 25 мая.
Всего на счету Ванзант девять поединков на турнирах под эгидой UFC, где она пять раз одержала победу и четырежды потерпела поражение.