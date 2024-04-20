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11:47 (мск), источник: БЕЛТА

Боксер Туниев вышел в четвертьфинал чемпионата Европы в Сербии

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Сербии Белграде продолжается чемпионат Европы по боксу с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Соцсети

В пятницу на ринг выходили двое представителей Беларуси: Артур Туниев в весе до 60 кг и Кирилл Самодуров в категории до 75 кг. Для прохода в следующий круг соревнований Туниеву хватило всего двух минут: уже в первом раунде боя в ⅛ финала наш боксер отправил в нокаут хорвата Матея Зебича. В четвертьфинале, который состоится 24 апреля, противостоять белорусу будет Радослав Росенов из Болгарии.

Кириллу Самодурову сегодня повезло меньше: в стартовом поединке на турнире наш спортсмен проиграл Даврону Бозорову из Молдовы. Также преодолеть барьер первого круга не смог белорус Вадим Волчек (в/к до 63,5 кг), который накануне уступил итальянцу Джакомо Джанотти. В субботу выступления на континентальном форуме начнут еще три наших боксера — Денис Солоцких (до 54 кг), Александр Радионов (до 71 кг) и Владислав Смягликов (до 92 кг).

Всего чемпионат Европы по боксу собрал в Сербии 337 атлетов из 34 стран. Мужчины разыграют медали в 13 категориях, женщины определят сильнейших в 12 весах. Предварительные поединки продлятся до понедельника, четвертьфиналы запланированы на 23 и 24 апреля, а полуфиналы состоятся на следующий день. Финальные бои пройдут 27 и 28 апреля.

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