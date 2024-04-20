Суперзвезда против чемпиона: в США пройдет боксерский супербой

Только отгремел UFC 300 десятком мегабоев, как праздник пришел и на улицу любителей бокса. В ночь на воскресенье в Нью-Йорке встретятся два ярких и популярных чемпиона: Дэвин Хейни и Райан Гарсия. Чем крут этот бой, что он означает для бокса и кто в нем победит — в материале «Известий».

Кто такие Хейни и Гарсия

Дэвин Хейни — действующий чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC. Он выиграл каждый из проведенного им 31 боя в профессиональном боксе (15 из них — нокаутом), но главная и точно самая обсуждаемая его победа — над Василием Ломаченко. Тот бой прошел в мае 2023 года и оставил намного больше вопросов, чем дал ответов. Во-первых, это вопросы к судьям. Они отдали победу американцу единогласным решением (115:113 и дважды 116:112), с чем категорически не согласился как сам Ломаченко, так и болельщики с экспертами.

Во-вторых, пара вопросов возникло и к самому Хейни. Его раскритиковали за трусливую манеру ведения боя, нацеленную на то, чтобы не пропустить удар, а не на нанесение урона сопернику. Раскритиковали Хейни и за отказ дать Ломаченко реванш, несмотря на то, что контракт предусматривал такую возможность. Хейни решил не испытывать судьбу в бою с украинцем снова, а подняться в следующую весовую категорию и штурмовать мировые титулы в ней.

И ему это удалось: уже в первом бою в категории 63,5 кг Хейни встретился с чемпионом Реджисом Прогрейсом и победил его с разгромным счетом: 120:107. Это очень позитивно сказалось как на репутации Хейни, так и на его наследии: теперь он чемпион мира в трех весовых категориях. Это не восемь, как у Мэнни Пакьяо, но достижение всё равно потрясающее.

Райан Гарсия станет вторым соперником Хейни в первом полусреднем весе и, пожалуй, самым интересным. Райан известен в мире бокса не столько тем, как он ведет бои, сколько своим экстравагантным поведением за пределами ринга. Он — боксерская поп-звезда. Каждый его выход в публичное пространство — это скандал. На пресс-конференциях с Хейни они постоянно устраивали потасовки, но к этому в боксе все привыкли.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-56455744&hd=2&id=456244821&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Более необычны заявления Гарсии. Он ругался с собственными промоутерами, объявлял о разводе с женой через считаные минуты после рождения ребенка, называл себя богом, говорил, что его держали в заложниках в Богемской роще, предсказывал землетрясение, которое разрушит Лас-Вегас, говорил, что его кто-то использует в личных целях и блокирует ему доступ к банковским счетам. Хейни предположил, что Гарсия страдает алкоголизмом.

На ринге же дела у него обстоят намного лучше: 24 победы (20 — нокаутом) при одном поражении. В апреле 2023-го Гарсия проиграл Джервонте Дэвису (еще одной суперзвезде американского бокса) нокаутом в седьмом раунде, но вернулся с уверенной победой над Оскаром Дуарте — нокаутом в восьмом. В отличие от Хейни, у Гарсии есть нокаутирующая сила, он может выключать соперникам свет, чего его соперник с 2019 года. Поэтому легко предположить, что если в предстоящем бою и будет нокаут, то скорее в пользу Гарсии.

Для него этот бой — шанс закрепиться в статусе по-настоящему элитного боксера и уйти от репутации поп-звезды, которая пытается хорошо выглядеть на ринге. Для Хейни же опасность заключается в том, что победа ему, вроде бы, ничего не даст, а вот поражение срубит его карьеру на ее пике. Не полностью срубит, но перспективы станут более туманными, а о текущем уровне гонораров можно будет на время забыть.

За встречу на ринге оба заработают достойную сумму. Точных цифр в открытом доступе нет, но если судить по тому, сколько Хейни и Гарсия заработали за предыдущие бои, то легко сделать вывод, что гонорар Хейни составит порядка $10 млн, Гарсия может заработать в районе $20 млн с учетом того, что за бой с Джервонтой Дэвисом он получил все $30 млн, но тот бой он проиграл и за следующий получил в четыре раза меньше. Хейни — это то имя, за бой с которым Гарсия может получить двадцатку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241042&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сложится бой

Несмотря на то, что Гарсия превосходит Хейни в фанатской базе, количестве подписчиков в соцсетях и гонорарах, он уступает ему в боксе. Шансы на победу Гарсии оцениваются не выше 15%. Расклад выглядит примерно так: если Дэвин Хейни выйдет и покажет свой обычный уровень, то выиграет по очкам легко и буднично. Это будет просто еще одна его победа, 32-я в карьере, после которой он просто выберет другого соперника и будет двигаться дальше.

Гарсии, чтобы победить, нужно будет донести до Хейни свой нокаутирующий удар, но сделать это будет непросто по двум причинам: по Хейни вообще никто никогда нормально не попадал, а Гарсия — не тот человек, кто умеет переигрывать действительно искушенных боксеров. Во всяком случае, Джервонта Дэвис просто сводил его в школу. И это именно то, что ожидается в ближайшие выходные. Бывший чемпион мира в этом же весе, Тимоти Брэдли, уверен в легкой победе Хейни.

«Это будет урок бокса. У Девина лучше джеб, лучше передвижения, он лучше обучен и всегда думает в ринге. Гарсия же ограничен, мы все это знаем. У него есть левый хук, но что останется, если его убрать? Хейни победит, и не удивляйтесь, если он даже пойдет за нокаутом», — сказал Брэдли.

И, как ни странно, именно в этом и заключается единственный шанс Гарсии: Хейни идет за нокаутом, увлекается атакой и пропускает неожиданный удар навстречу. Если этого не случится, то Дэвин должен забирать бой единогласным решением.