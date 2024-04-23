Секрет победы Гарсии над Хейни раскрыт: все дело в красотке
Боксер Райан Гарсия одержал победу над Девином Хейни 21 апреля.
Боксер Райан Гарсия одержал победу над Девином Хейни 21 апреля.
21 апреля в Нью-Йорке состоялся боксерский поединок за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в котором сразились американцы Райан Гарсия и Девин Хейни.
Бой длился все 12 раундов. По раздельному решению судей победу одержал Гарсия, трижды отправлявший соперника в нокдаун (в 7-м, 10-м и 11-м раундах). Однако, несмотря на победу, Гарсия не получил пояс из-за того, что не прошел взвешивание накануне и его вес превысил допустимый почти на полтора килограмма.
На счету Райана Гарсии 25 поединков, из которых 25 завершились победой и 1 — поражением. В профессиональном боксе спортсмен с 2016 года.
Талисманом американца считают его девушку — звезду фильмов для взрослых Саванну Бонд. Пара обручена. Хотя на данном поединке невесты не было, она наблюдала за женихом из дома, а после его победы поздравила любимого в социальных сетях. Фанаты посчитали, что боксеру удалось победить благодаря Бонд, передает The Sun.