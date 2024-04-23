Секрет победы Гарсии над Хейни раскрыт: все дело в красотке

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21 апреля в Нью-Йорке состоялся боксерский поединок за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в котором сразились американцы Райан Гарсия и Девин Хейни.

Бой длился все 12 раундов. По раздельному решению судей победу одержал Гарсия, трижды отправлявший соперника в нокдаун (в 7-м, 10-м и 11-м раундах). Однако, несмотря на победу, Гарсия не получил пояс из-за того, что не прошел взвешивание накануне и его вес превысил допустимый почти на полтора килограмма.

На счету Райана Гарсии 25 поединков, из которых 25 завершились победой и 1 — поражением. В профессиональном боксе спортсмен с 2016 года.