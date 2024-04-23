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21:40 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Данильчик вышла в полуфинал чемпионата Европы по боксу

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Сербии Белграде продолжается чемпионат Европы по боксу с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Во вторник на турнире состоялись четвертьфинальные бои у женщин, до этой стадии ранее дошли две представительницы Беларуси. Пройти еще дальше сегодня удалось одной из них — Арина Данильчик в весе до 70 кг победила спортсменку из Сербии Анастасию Лукайич и гарантировала себе минимум бронзовую медаль. Подруге Арины по команде Юлии Апанасович повезло меньше: посеянная под первым номером в категории до 52 кг белоруска не справилась с сербкой Драганой Йованович.

Полуфинальный поединок с участием Арины Данильчик состоится 25 апреля, соперницей нашей спортсменки станет Регина Лакош из Венгрии. Также в четверг за выход в финал поборется Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории до 81 кг, куда изначально заявились всего четыре спортсменки. Противостоять белоруске будет россиянка Елена Гапешина.

Завтра на чемпионате Европы по боксу пройдут четвертьфинальные бои в мужской части турнира. Из восьми прибывших в Белград белорусов до этой стадии добрались только двое — Артур Туниев (в/к до 60 кг) и Алексей Алферов (до 86 кг). За путевку в полуфинал Туниев сразится с болгарином Радославом Росеновым, а Алферову предстоит встреча с греком Дионисиосом Психогиосом. Всего континентальный форум в Сербии собрал 337 боксеров из 34 стран.

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