«Искусственный тяжеловес». Объясняем, почему Усик побеждает в любом весе

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет поединок непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Они определят первого обладателя титула абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в эру четырёх поясов.

Собственно, в случае победы Усик сможет стать уникальным боксёром в плане спортивных результатов. На любительском уровне Александр выиграл всё, что только можно — чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры. И всё это в категории до 91 кг. В профессионалах украинец выступал в крузервейте (до 90,7 кг) и катком прошёлся по дивизиону: уже в 10-м для себя поединке он стал чемпионом мира, а спустя ещё пять боёв выиграл Всемирную боксёрскую суперсерию и стал абсолютным чемпионом мира. Но и на этом Усик не остановился, поднялся в королевский дивизион, хотя многие к этому относились со скепсисом: мол, Александр слишком маленький для тяжеловеса. Но украинец побил Дерека Чисору, а после забрал все чемпионские пояса у Энтони Джошуа, дважды разобравшись с Эй Джеем. И вот теперь Усик находится в шаге от второго титула абсолютного чемпиона, на этот раз — в королевском дивизионе.

«Мне Усик тоже нравится. И стиль его. Это как раз манера, которую я предпочитаю. Он техничный, но Фьюри умеет пользоваться габаритами, он настоящий тяж. Усик поднялся из первого тяжёлого, он искусственный тяжеловес», — высказался по поводу Усика в тяжёлом весе тренер сборной России по боксу Геннадий Ковалёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

«Искусственный тяжеловес» — пожалуй, хорошее определение для данной ситуации. Всю свою карьеру Александр не выступал свыше 90 кг, да и не нужно ему это было: при росте 191 см он комфортно чувствовал себя в крузервейте. Но для наследия Усик перешёл в тяжи, для чего взял годовую паузу и работал над набором массы, готовился к новой весовой категории. Нужно сказать, что Александр действительно прибавил в весе, стал крепче. Но Усик, в отличие от, например, Джона Джонса, не настолько увлёкся работой с железом, набором мышц и прочим. Да, Усик набрал 10 кг и на всех взвешиваниях теперь показывает 100 кг, но при этом Александр сохранил все свои основные преимущества, за счёт которых он стал тем, кто он есть.

Весь стиль Александра построен на движении, работе ног, поэтому Усику было важно сохранить подвижность, манёвренность и в тяжах. Без этого конкурировать с природными тяжами ему было бы просто невозможно: просто размениваться ударами с огромными парнями и пытаться помериться с ними физической силой в случае Усика — это утопия. С манёвренностью и футворком украинец сохранил и скорость, что добавляет ему преимущества в поединках с более тяжёлыми и зажатыми соперниками. Даже на фоне, казалось бы, довольно скоростного тяжеловеса Энтони Джошуа Усик в этом плане смотрелся гораздо предпочтительнее.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр перенёс все свои главные качества из крузервейта в тяжи, при этом в королевском дивизионе они стали даже более акцентированы: если раньше Усик дрался с боксёрами примерно таких же габаритов, как и он сам, то теперь на фоне, например, Чисоры, Александр выглядит слишком скоростным и быстрым. В тяжах с Усиком боксируют большие парни, но украинец переигрывает их за счёт своих сильных сторон и, конечно, боксёрского интеллекта, который у него на высоте. Усик умеет подстраиваться под своих соперников, умеет нивелировать разницу в габаритах, и, пожалуй, является одним из самых умных боксёров не только королевского дивизиона, но и в целом современного бокса.

Но впереди у Александра главное испытание в его карьере. Против него в ринге выйдет Тайсон Фьюри, который также обладает хорошими работой на ногах и скоростью, при этом у Фьюри будет весомое преимущество в габаритах, которым он умеет пользоваться. Поэтому поединок с Тайсоном будет для Усика и его команды главной проверкой: сможет ли украинец навязать британцу свой бой, сможет ли использовать свои сильные стороны и одержать победу? Если да, то вопросов о том, кто является лучшим боксёром XXI века, должно стать гораздо меньше. Второй титул абсолютного чемпиона мира навсегда впишет имя Усика в историю мирового бокса.