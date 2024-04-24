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24 апреля, источник: БЕЛТА

Белорус Алферов гарантировал медаль чемпионата Европы по боксу

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Сербии Белграде продолжается чемпионат Европы по боксу с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В среду на турнире состоялись четвертьфинальные бои у мужчин. В весовой категории до 86 кг наш Алексей Алферов единогласным решением судей одолел грека Дионисиоса Психогиоса и вышел в полуфинал. В предыдущем круге белорус не менее уверенно разобрался с испанцем Пабло Берналем. Следующим соперником Алексея станет итальянец Винченцо Лицци, этот поединок состоится 25 апреля в вечерней программе. Алферов уже обеспечил себе минимум бронзовую медаль, поскольку бои за третье место на турнире не предусмотрены.

Еще один представитель Беларуси Артур Туниев пробиться в четверку лучших в категории до 60 кг не сумел — наш боксер уступил посеянному под первым номером болгарину Радославу Росенову. Помимо Алферова, в четверг свои полуфинальные бои проведут белоруски Арина Данильчик и Виктория Кебикова. Данильчик в весе до 70 кг сразится с венгеркой Региной Лакош, а Кебикова в категории до 81 кг поспорит за выход в финал с россиянкой Еленой Гапешиной.

Всего континентальный форум в Сербии собрал 337 боксеров из 34 стран, которые разыграют 25 комплектов наград. Финальные поединки состоятся в субботу и воскресенье.

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