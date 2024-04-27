Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Челси
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Атлетик
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Гавр
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Верона
10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Айлендерс
Каролина
22
Хоккей. НХЛ
28.04
Тампа-Бэй
Флорида
Хоккей. НХЛ
28.04
Торонто
Бостон
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Сельта
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Штутгарт
22
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Милан
00
Хоккей. НХЛ
28.04
Вегас
Даллас
Футбол. Зарубежный
17:15
Альмерия
Хетафе
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
51
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Лутон Таун
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вердер
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Айнтрахт Ф
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Монца
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Лас-Пальмас
Жирона
02
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Хэм
Ливерпуль
22
Футбол. Первая лига
28.04
Енисей
Волгарь
Все события
22:01 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсацией завершился бой казахстанца с непобежденным россиянином

Казахстанский боксер Фарух Тохтасынов выступил на турнире на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Алматы, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Соперником казахстанца был российский боксер Юрий Осипов (4−0, 3 КО). Шестираундовый бой в первом среднем весе завершился победой Тохтасынова единогласным решением судей.

После этого боя у казахстанца две победы в профи. В любителях Тохтасынов становился «бронзовым» призером чемпионата Казахстана. Осипов побеждал на Всероссийской спартакиаде и трижды становился призером чемпионата России.

Ранее в этом турнире победы одержали казахстанцы Бекман Сойлыбаев и Темиртас Жусупов: Бекман выиграл у Давита Азизяна из Армении, а Жусупов оказался сильнее Анвара Ходжиева из Кыргызстана. В свою очередь Тогамбай уступил Давлату Болтаеву из Таджикистана.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь