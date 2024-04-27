Сенсацией завершился бой казахстанца с непобежденным россиянином
Казахстанский боксер Фарух Тохтасынов выступил на турнире на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Алматы, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Фарух Тохтасынов выступил на турнире на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Алматы, сообщают Vesti.kz.
Соперником казахстанца был российский боксер Юрий Осипов (4−0, 3 КО). Шестираундовый бой в первом среднем весе завершился победой Тохтасынова единогласным решением судей.
После этого боя у казахстанца две победы в профи. В любителях Тохтасынов становился «бронзовым» призером чемпионата Казахстана. Осипов побеждал на Всероссийской спартакиаде и трижды становился призером чемпионата России.
Ранее в этом турнире победы одержали казахстанцы Бекман Сойлыбаев и Темиртас Жусупов: Бекман выиграл у Давита Азизяна из Армении, а Жусупов оказался сильнее Анвара Ходжиева из Кыргызстана. В свою очередь Тогамбай уступил Давлату Болтаеву из Таджикистана.