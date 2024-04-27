Чемпион мира из Казахстана побил непобежденного нокаутера
Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов (6−0, 2 КО) в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в Алматы, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов (6−0, 2 КО) в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в Алматы, сообщают Vesti.kz.
В весе до 80 килограммов Нурдаулетов в восьмираундовом бою встречался с Луисом Антонио Техедой (9−0−1, 6 КО) из Доминиканской Республики. Поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу казахстанца единогласным решением судей.
Напомним, Нурдаулетов (до 81 кг) стал чемпионом мира 2019 года в Екатеринбурге. В профи-бокс перешел в 2020 году, на данный момент его рекорд 6−0, в двух случаях он одержал победы нокаутом. Ранее Нурдаулетов выходил на ринг в октябре 2022 года.