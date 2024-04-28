На чемпионате Европы оборвался гимн России. Зал стал петь без музыки, наша чемпионка плакала | Источник: Федерация бокса России

В субботу завершилась женская часть чемпионата Европы по боксу, где сборная России участвует и с гимном, и с флагом. Россиянки взяли три золотых медали — Юлия Чумгалакова победила в весовой категории до 48 кг, Дарима Сандакова — до 79 кг, Елена Гапешина — до 81 кг.

Во время церемонии награждения случилась неполадка. Чумгалакова поднялась на пьедестал, заиграл гимн России, девушка прослезилась. И тут музыка прервалась. Юлия не расстроилась — начала петь гимн и даже прослезилась — от счастья. Ее поддержала девушка в зале (как стало известно «СЭ» — психолог сборной России), которая заголосила «Славься, отечество» так, что было слышно на весь старый югославский спортивный зал «Пионер» (нынешнее название — «Александар Николич Холл»). Подпевали и другие сотрудники Федерации бокса России (ФБР).

«Что касается церемонии награждения Юлии Чумгалаковой… Это было неприятно, но никакого злого умысла не было, — сказала генеральный секретарь ФБР Татьяна Кириенко. — Нам принесли официальные извинения со стороны технического делегата. Мы объективно понимаем, что это технический сбой. Здесь, по секрету скажу, в начале и электричество отключалось. В организационных моментах были некоторые такие неприятности. А наш гимн был первым, так все сошлось… Не надо тут выискивать что-то неприятное. Разобрались, принесли извинения. Главное — мы знаем слова гимна и вместе спели, что всем всегда советую и делать».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-113547041&hd=2&id=456250247&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Женская сборная России заняла первое общекомандное место. Помимо трех золотых, россиянки выиграл семь серебряных медалей. Соревнования проходили в 12 весовых категориях.

«У нас в планах было завоевание трёх золотых медалей, — отметила Кириенко. — У нас не было в планах, что десять человек выйдет в финал. И сейчас три золота для женской сборной — потрясающий результат. Конечно, хотели увидеть намного больше… Но получилось, как получилось. Победили сильнейшие, и это были достойные поединки. Сердце содрогается… Команда у нас отличная. Девчонки по-боевому настроены. Каждая сказала, что где-то в чем-то недоработала. Главный результат, когда такое высокое самосознание».