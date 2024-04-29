«Это будет Третья мировая». Американец предупредил Тима Цзю перед боем
Непобежденный американский боксер Верджил Ортис поделился ожиданиями от титульного боя против австралийца с русскими корнями Тима Цзю.
Непобежденный американский боксер Верджил Ортис поделился ожиданиями от титульного боя против австралийца с русскими корнями Тима Цзю.
Ортис и Цзю подерутся за звание временного чемпиона мира WBA в первом среднем весе в Лос-Анджелесе (США) 4 августа.
«Я не думаю, что у меня быстрые руки. Но у меня высокий уровень интеллекта. Люди думают, что я пру вперед. Но это их дело, мне наплевать. Мое самое сильное качество — импровизация. Да, я уже знаю, как будет проходить мой бой против Тима. Это будет Третья мировая война, но она будет “на технику”. Мы не просто “бросим солдат в бой”, мы будем использовать тактику. Это будет непростой бой, исход которого трудно предсказать. Мы изучим Цзю, поймем, над чем надо работать. Черт, я взволнован этим поединком», — заявил Ортис в интервью Шону Зиттелю.
Верджил Ортис провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. На счету Тима Цзю 24 выигрыша в 25 поединках.