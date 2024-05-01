Главный тренер сборной России по боксу призвал наказать Гурули за клевету

Источник: Соцсети

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Грузинский боксер Лаши Гурули должен быть наказан за заявление о попытке подкупа на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Гурули снялся после второго раунда финального боя против россиянина Тархана Идигова, который стал чемпионом Европы. Позднее Гурули сообщил, что его пытались подкупить перед боем с Идиговым.

«Мы такими вещами не занимаемся, все наши спортсмены до конца боролись, — сказал Фархутдинов. — Грузинский боксер несет какую-то глупость, за такие вещи его необходимо наказать».