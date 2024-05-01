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15:51 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер сборной России по боксу призвал наказать Гурули за клевету

Грузинский боксер сообщил, что его пытались подкупить перед финальным боем на чемпионате Европы против россиянина Тархана Идигова.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Грузинский боксер Лаши Гурули должен быть наказан за заявление о попытке подкупа на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Гурули снялся после второго раунда финального боя против россиянина Тархана Идигова, который стал чемпионом Европы. Позднее Гурули сообщил, что его пытались подкупить перед боем с Идиговым.

«Мы такими вещами не занимаемся, все наши спортсмены до конца боролись, — сказал Фархутдинов. — Грузинский боксер несет какую-то глупость, за такие вещи его необходимо наказать».

Во время гимна России Гурули снял серебряную медаль, а после отказался фотографироваться с другими медалистами. В Европейской боксерской конфедерации сообщили ТАСС, что Гурули могут дисквалифицировать.

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