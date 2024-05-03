Эксперт сделал неожиданное признание про третий бой Головкина с Канело

Источник: Соцсети

При этом Малиньяджи затронул третий поединок Канело с казахстанцем Геннадием Головкиным (42−2−1, 37 КО).

"Думаю, что у Мунгии есть только один вариант ведения боя. Он боксирует в мексиканском стиле. Такой себе настоящий воин ринга. Не думаю, что у него ранее были бои, которые сыграли бы против него в преддверии боя с Канело. Альварес расчетливо наносит свои удары, но у него так себе джеб. Так что Мунгиа получит возможность наносить свои коронные комбинации. Но одновременно и у Канело будут шансы поймать его и, возможно, даже потрясти.

Предполагаю, что по ходу боя возникнут моменты, когда Альваресу придется вытащить из себя настоящего мексиканца. Не считаю, что это один из тех боев, в которых Канело можно отдавать победу еще до стартового гонга. Это не такой бой, как был с Джоном Райдером, с Джермеллом Чарло или третий поединок с 150-летним Геннадием Головкиным. Уверен, этот чувак выйдет в ринг и даст бой", — приводит его слова vRINGe.com.