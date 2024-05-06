Битвы с Узбекистаном и 11 золотых: фантастика от Казахстана на ЧА по боксу

В мужском зачете сборная Казахстана завоевала пять золотых наград и шесть золотых на счету девушек.

Таким образом, в общекомандном зачете за день до окончания турнира лидирует Казахстан, у которого 11 золотых, четыре серебряных и девять бронзовых наград. Второе место занимает сборная Узбекистана — семь золотых, три серебряных и 12 бронзовых медалей. Индия замыкает топ-3 — пять золотых, девять серебряных и восемь бронзовых наград.