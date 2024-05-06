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19:17 (мск), источник: Vesti.kz

Битвы с Узбекистаном и 11 золотых: фантастика от Казахстана на ЧА по боксу

Сегодня, 6 мая на молодежном чемпионате Азии по боксу в Астане состоялись финальные бои с участием казахстанцев, сообщают Vesti.kz. По итогам дня Казахстан завоевал 11 золотых медалей и четыре серебряных.

Источник: Соцсети

В мужском зачете сборная Казахстана завоевала пять золотых наград и шесть золотых на счету девушек.

Золотые награды из числа парней принесли следующие боксеры:

  • Алексей Хаванцев (до 60 кг): казахстанец уверенно перебоксировал в финале Сагара Джахара из Индии — 5:0.
  • Торехан Сабырхан (до 67 кг): в решающем поединке казахстанцу противостоял Мухаммадазизбек Исмоилов из Узбекистана, у которого он выиграл по очкам — 5:0. При этом в третьем раунде сопернику дважды отсчитали нокдаун.
  • Онер Сеилхан (до 71 кг): казахстанец оспаривал золото с соперником из Индии Прияншем. Сеилхан одержал победу единогласным решением судей.
  • Санжар-Али Бегалиев (до 75 кг): соперником казахстанца был представитель Индии Рахул Кунду. Бегалиев победил раздельным решением судей — 4:1. При этом в третьем раунде сопернику казахстанского боксера был отсчитан нокдаун.
  • Мадияр Бексултанов (до 80 кг): В весовой категории до 80 килограммов казахстанец противостоял Мухаммадазиз Закиров из Кыргызстана. Бой завершился раздельным решением судей в пользу казахстанца — 4:1. Его сопернику в заключительном раунде был отсчитан нокдаун.

У девушек чемпионками стали:

  • Аяжан Сыдык (до 54 кг): в финале казахстанка раздельным решением судей победила Таманну из Индии.
  • Аяжан Ермек (до 57 кг): в финале казахстанская боксерша победила Ферузу Шарипову из Узбекистана — 5:0.
  • Толганай Касымхан (до 60 кг): в решающем поединке в весовой категории до 60 килограммов казахстанка раздельным решением судей победила Никиту Чанд из Индии — 4:1.
  • Улдана Таубай (до 66 кг): Таубай в финале встречалась с этнической казашкой из Китая Диной Сантыбек. Два из трех раундов казахстанка забрала с минимальным перевесом. По итогам трех раундов Таубай выиграла раздельным решением судей.
  • Шугыла Налибай (до 75 кг): она встречалась с Рудрикой из Индии. Поединок завершился в пользу казахстанки раздельным решением судей — 4:1.
  • Аружан Зейноллаева (до 81 кг): финальный бой казахстанка проводила против Хуши Пунии из Индии и одержала победу раздельным решением судей — 4:1.

Одна серебряная медаль у Казахстана в мужском зачете. Ее принес Имангали Нурпеис.

  • Имангали Нурпеис (до 86 кг): казахстанский боксер противостоял Акмалжону Исроилову из Узбекистана. По итогам противостояния боксер из Узбекистана одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

У девушек три серебра:

  • Багжан Отынбай (до 52 кг): в решающем поединке Отынбай единогласным решением судей уступила Нише из Индии — 0:5.
  • Мария Сидоренко (до 70 кг): Казахстанка противостояла Алимире Абудурейиму из Китая. Ее соперница одержала победу единогласным решением судей — 5:0.
  • Панар Сейтханкызы (свыше 81 кг): казахстанская боксерша разыграла золото с Собирахон Шахобиддиновой из Узбекистана. Все три раунда прошли под преимуществом Шахобиддиновой и завершились ее победой единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, в общекомандном зачете за день до окончания турнира лидирует Казахстан, у которого 11 золотых, четыре серебряных и девять бронзовых наград. Второе место занимает сборная Узбекистана — семь золотых, три серебряных и 12 бронзовых медалей. Индия замыкает топ-3 — пять золотых, девять серебряных и восемь бронзовых наград.

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