Противостояние Казахстана и Узбекистана на ЧА обернулось сенсацией. Подробности
Казахстанские боксеры завоевали четырнадцать золотых медалей на молодежном чемпионате Азии по боксу (до 22 лет) в Астане, передают Vesti.kz.
Казахстанские боксеры завоевали четырнадцать золотых медалей на молодежном чемпионате Азии по боксу (до 22 лет) в Астане, передают Vesti.kz.
В медальном зачете Казахстан уверенно занял первое место. На втором месте сенсационно оказалась Индия (семь золотых медалей), а замкнул тройку лидеров Узбекистан (четыре золотые медали).
Чемпионами Азии у Казахстана стали Кенже Муратулы (51 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг), Елнур Суюнбай (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Темирлан Мукатаев (86 кг) и Бекнур Батырбек (92 кг); Гульнар Турапбай (50 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Акнар Ишанова (66 кг), Жасмин Кизатова (70 кг), Диана Магауяева (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).
Серебряными призерами стали девять спортсменов: у мужчин — Ернар Карап (48 кг), Ерболат Сабыр (57 кг), Руслан Кузеубаев (60 кг), Ерасыл Танкай (63,5 кг) и Аманат Сабыргали (92+ кг), у женщин — Анита Адишева (52 кг), Элина Базарова (54 кг), Анель Сакыш (57 кг) и Анар Турсынбек (63 кг). Еще одна спортсменка завоевала бронзовую медаль — Анастасия Баязитова (75 кг).