Противостояние Казахстана и Узбекистана на ЧА обернулось сенсацией. Подробности

Источник: КФБ

В медальном зачете Казахстан уверенно занял первое место. На втором месте сенсационно оказалась Индия (семь золотых медалей), а замкнул тройку лидеров Узбекистан (четыре золотые медали).

Чемпионами Азии у Казахстана стали Кенже Муратулы (51 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг), Елнур Суюнбай (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Темирлан Мукатаев (86 кг) и Бекнур Батырбек (92 кг); Гульнар Турапбай (50 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Акнар Ишанова (66 кг), Жасмин Кизатова (70 кг), Диана Магауяева (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).