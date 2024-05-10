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12:21 (мск), источник: Vesti.kz

Канело объяснил свой побег от «нового Головкина»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес объяснил, почему потребовал за бой с американцем Дэвидом Бенавидесом 200 миллионов долларов США, передает Vesti.kz со ссылкой на Fightnews.info.

Источник: Соцсети

Ранее сообщалось, что Альварес отказался драться с Бенавидесом за гонорар в 55−60 миллионов долларов. «Когда представляю этот бой, то первое что вижу, что Бенавидес на 25−30 фунтов тяжелее меня. У меня нет проблем с этим, но если он хочет чтобы я дрался, то это стоит 200 миллионов долларов.

Если саудиты платят в два раза больше моих привычных гонораров, тогда я буду драться, а если нет, то какого черта я должен делать это», — сказал Альварес.

Отметим, что накануне Альварес выиграл судейским решением по итогам 12 раундов у своего соотечественника Хайме Мунгии и защитил титулы чемпиона мира по четыре версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Результат судейских записок: 117−110, 116−111, 115−112.

При этом Бенавидес является «временным» чемпионом WBC в этом же дивизионе. Многие эксперты называют его «новым Головкиным».

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