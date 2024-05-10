Канело объяснил свой побег от «нового Головкина»

Ранее сообщалось, что Альварес отказался драться с Бенавидесом за гонорар в 55−60 миллионов долларов. «Когда представляю этот бой, то первое что вижу, что Бенавидес на 25−30 фунтов тяжелее меня. У меня нет проблем с этим, но если он хочет чтобы я дрался, то это стоит 200 миллионов долларов.



Если саудиты платят в два раза больше моих привычных гонораров, тогда я буду драться, а если нет, то какого черта я должен делать это», — сказал Альварес.