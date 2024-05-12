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11:24 (мск), источник: ТАСС

Боксер Ломаченко завоевал титул чемпиона мира IBF

Василий Ломаченко победил техническим нокаутом Джорджа Камбососа — младшего и стал чемпионом мира в весовой категории до 61,23 кг.

Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 12 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко завоевал пояса Международной боксерской федерации (IBF) и не входящей в число престижных версий Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Перте (Австралия), он выиграл у бывшего абсолютного чемпиона мира австралийца Джорджа Камбососа — младшего техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ломаченко вернул титул чемпиона мира впервые с 2020 года, тогда он проиграл американцу Теофиму Лопесу и расстался с поясами Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации и Всемирного боксерского совета. В мае 2023 года украинец уступил американцу Девину Хэйни и не сумел стать абсолютным чемпионом мира. В активе Ломаченко теперь 18 побед (12 нокаутом), 3 поражения. Украинец в 2018 году после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титулы в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. Он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание пояса в третьей весовой категории — 12.

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В активе 36-летнего Ломаченко еще два рекорда. Он повторил достижение тайского боксера Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке. Затем Ломаченко затратил наименьшее число боев на завоевание пояса во второй весовой категории — семь. В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы: золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008). Дважды спортсмен завоевал приз Вэла Баркера, вручаемый лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), а в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирной серии бокса в личном зачете.

30-летний Камбосос — младший потерпел третье поражение в карьере при 21 победе (10 нокаутом). В 2021 году он стал абсолютным чемпионом мира, победив Лопеса решением судей. Затем расстался с этим званием, уступив Хэйни решением судей. В прошлом бою в июне 2023 года австралиец завоевал пояс IBO, выиграв у британца Макси Хьюза решением судей.

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