Боксер Ломаченко завоевал титул чемпиона мира IBF

СИДНЕЙ, 12 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко завоевал пояса Международной боксерской федерации (IBF) и не входящей в число престижных версий Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Перте (Австралия), он выиграл у бывшего абсолютного чемпиона мира австралийца Джорджа Камбососа — младшего техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ломаченко вернул титул чемпиона мира впервые с 2020 года, тогда он проиграл американцу Теофиму Лопесу и расстался с поясами Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации и Всемирного боксерского совета. В мае 2023 года украинец уступил американцу Девину Хэйни и не сумел стать абсолютным чемпионом мира. В активе Ломаченко теперь 18 побед (12 нокаутом), 3 поражения. Украинец в 2018 году после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титулы в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. Он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание пояса в третьей весовой категории — 12.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241377&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В активе 36-летнего Ломаченко еще два рекорда. Он повторил достижение тайского боксера Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке. Затем Ломаченко затратил наименьшее число боев на завоевание пояса во второй весовой категории — семь. В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы: золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008). Дважды спортсмен завоевал приз Вэла Баркера, вручаемый лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), а в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирной серии бокса в личном зачете.