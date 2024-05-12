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23:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Усик назвал своё крупнейшее достижение в карьере

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик назвал, по его мнению, своё крупнейшее достижение на боксёрском ринге.

Александр Усик назвал своё крупнейшее достижение в карьере | Источник: Чемпионат.com

«Я проиграл во втором бою на своих первых Олимпийских играх. Когда я вернулся домой, то задумался о переходе в профессиональный бокс. Мой старый друг сказал мне: “Послушай, твоей мечтой была золотая мечта. И сейчас у тебя нет золотой медали. И ты хочешь оставить любительский бокс?” И я ответил, что да. А он сказал: “Нет. Пожалуйста, попытайся, попытайся снова”.

Если вы не завоевали пояс [чемпиона мира в профессионалах] сейчас, вы можете сделать это через пять-шесть месяцев. Или через год. Но не через четыре. Для меня Олимпийские игры это высочайшее достижение», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.

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