Отец Фьюри разбил лицо, ударив головой члена команды Усика

Отец чемпиона WBC Тайсона Фьюри устроил потасовку с членом команды украинского боксера Александра Усика перед объединительным боем в Эр-Рияде, пишет TalkSport.
Боксеры и их команды встретились в понедельник в отеле перед интервью со СМИ.
Причина потасовки не известна, но в какой-то момент Джон Фьюри ударил головой члена команды украинца, а потом начал кричать на другого, пытаясь продолжить конфликт, но его увели. На лице у Фьюри-старшего была кровь из-за рассечения.
Отец боксера после инцидента обратился к присутствующими со словами: «Самое великое шоу на земле началось в Саудовской Аравии».
Джон Фьюри участвовал в подготовке сына к бою впервые за год, после того как ранее поссорился с его тренером Шугархиллом Стюардом.
Бой между Фьюри и Усиком пройдет 18 мая.
На кону будет титул WBC Фьюри и пояса WBA, WBO и IBF Усика. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, первым со времен Леннокса Льюса (1999 год).