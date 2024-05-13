Отец Фьюри разбил лицо, ударив головой члена команды Усика

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241393&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отец чемпиона WBC Тайсона Фьюри устроил потасовку с членом команды украинского боксера Александра Усика перед объединительным боем в Эр-Рияде, пишет TalkSport.

Боксеры и их команды встретились в понедельник в отеле перед интервью со СМИ.

Причина потасовки не известна, но в какой-то момент Джон Фьюри ударил головой члена команды украинца, а потом начал кричать на другого, пытаясь продолжить конфликт, но его увели. На лице у Фьюри-старшего была кровь из-за рассечения.

Отец боксера после инцидента обратился к присутствующими со словами: «Самое великое шоу на земле началось в Саудовской Аравии».

Джон Фьюри участвовал в подготовке сына к бою впервые за год, после того как ранее поссорился с его тренером Шугархиллом Стюардом.

Бой между Фьюри и Усиком пройдет 18 мая.