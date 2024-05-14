«Дисциплина — прежде всего». Усик рассказал, как подходит к воспитанию детей

«Я добрый отец. Но у нас есть дисциплина. У меня две дочери и два сына. С сыновьями я строг: “Вы должны сделать это, сделать то…” Мой отец говорил мне, что дисциплина — прежде всего.



Дочери это мои цветы. Я даю им всё, что они хотят. Но если я увижу, что моя дочь ведёт себя плохо, то скажу: “Послушай, это плохо, ты девочка, у тебя должно быть хорошее поведение”.