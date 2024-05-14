Разгромом обернулся бой Казахстан — Узбекистан на турнире в Астане

Источник: ДРС

Ее соперницей в четвертьфинале в весовой категории до 70 килограммов была Мавлюда Мавлонова из Узбекистана.

По итогам первого раунда на судейских записках было отображено преимущество Мавлоновой — 4:1. Боксерша из Узбекистана не познала проблем и в оставшихся трехминутках, одержав победу единогласным решением судей.