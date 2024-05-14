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18:31 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом обернулся бой Казахстан — Узбекистан на турнире в Астане

Казахстанка Гаухар Шайбекова провела первый бой на на международном турнире «Кубок Елорда» в Астане, сообщают Vesti.kz.

Источник: ДРС

Ее соперницей в четвертьфинале в весовой категории до 70 килограммов была Мавлюда Мавлонова из Узбекистана.

По итогам первого раунда на судейских записках было отображено преимущество Мавлоновой — 4:1. Боксерша из Узбекистана не познала проблем и в оставшихся трехминутках, одержав победу единогласным решением судей.

Напомним, ранее Дина Жоламан (до 54 кг) победила Мухлису Хушвактову из Узбекистана, другая казахстанка Сания Султанкызы (до 54 кг) оказалась сильнее Шахины Нематовой, а Зере Мархабай уступила еще одной представительнице Узбекистана Хуморбану Мамажоновой.

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