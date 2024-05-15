Разгром и тяжелый нокаут: Казахстан обменялся победами с Узбекистаном

Напомним, ранее на турнире в столице состоялось пять дуэлей между боксерами из Казахстана и Узбекистана. Во всех прошедших поединках дня, казахстанцы неизменно побеждали в принципиальных битвах: Сакен Бибосынов в весе до 51 килограмма разгромно выиграл у узбекского боксера Мухаммадкодира Мамиржонова, Махмуд Сабырхан в весе до 57 килограммов справился с еще одним представителем Узбекистана Худойназаром Фаизовым, Талгат Сырымбетов (до 60 кг) победил Мадияра Даниярова, Нурбек Мурсал в весовой категории до 67 килограммов победил Шахбоза Юнусалиева, а Бахтияр Смагулов также в весе до 67 килограммов оказался сильнее Гафура Тохирова.