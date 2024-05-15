Разгром и тяжелый нокаут: Казахстан обменялся победами с Узбекистаном
На международном турнире по боксу «Кубок Елорда» в Астане состоялись еще три дуэли между представителями Казахстана и Узбекистана, сообщают Vesti.kz.
На международном турнире по боксу «Кубок Елорда» в Астане состоялись еще три дуэли между представителями Казахстана и Узбекистана, сообщают Vesti.kz.
Под конец третьего соревновательного дня выступили Дархан Дюйсебай, Тимур Нурсеитов и Нурканат Райыс.
Дюйсебай в весовой категории до 71 килограмма Дюйсебай встретился с Хавасбеком Асадуллаевым. боксер из Узбекистана победил единогласным решением судей.
Нурсеитов, выступающий в весе до 75 килограммов провел поединок с Сардором Шомуродовым. Казахстанец в первом раунде отправил узбекского боксера в нокаут и оформил досрочную победу.
Наконец, Райыс встретился с Алохоном Абдуллаевым. По итогам трех раундов боксер из Узбекистана одержал победу раздельным решением судей.
Напомним, ранее на турнире в столице состоялось пять дуэлей между боксерами из Казахстана и Узбекистана. Во всех прошедших поединках дня, казахстанцы неизменно побеждали в принципиальных битвах: Сакен Бибосынов в весе до 51 килограмма разгромно выиграл у узбекского боксера Мухаммадкодира Мамиржонова, Махмуд Сабырхан в весе до 57 килограммов справился с еще одним представителем Узбекистана Худойназаром Фаизовым, Талгат Сырымбетов (до 60 кг) победил Мадияра Даниярова, Нурбек Мурсал в весовой категории до 67 килограммов победил Шахбоза Юнусалиева, а Бахтияр Смагулов также в весе до 67 килограммов оказался сильнее Гафура Тохирова.