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18:29 (мск), источник: Vesti.kz

Разгром и тяжелый нокаут: Казахстан обменялся победами с Узбекистаном

На международном турнире по боксу «Кубок Елорда» в Астане состоялись еще три дуэли между представителями Казахстана и Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФБ

Под конец третьего соревновательного дня выступили Дархан Дюйсебай, Тимур Нурсеитов и Нурканат Райыс.

Дюйсебай в весовой категории до 71 килограмма Дюйсебай встретился с Хавасбеком Асадуллаевым. боксер из Узбекистана победил единогласным решением судей.

Нурсеитов, выступающий в весе до 75 килограммов провел поединок с Сардором Шомуродовым. Казахстанец в первом раунде отправил узбекского боксера в нокаут и оформил досрочную победу.

Наконец, Райыс встретился с Алохоном Абдуллаевым. По итогам трех раундов боксер из Узбекистана одержал победу раздельным решением судей.

Напомним, ранее на турнире в столице состоялось пять дуэлей между боксерами из Казахстана и Узбекистана. Во всех прошедших поединках дня, казахстанцы неизменно побеждали в принципиальных битвах: Сакен Бибосынов в весе до 51 килограмма разгромно выиграл у узбекского боксера Мухаммадкодира Мамиржонова, Махмуд Сабырхан в весе до 57 килограммов справился с еще одним представителем Узбекистана Худойназаром Фаизовым, Талгат Сырымбетов (до 60 кг) победил Мадияра Даниярова, Нурбек Мурсал в весовой категории до 67 килограммов победил Шахбоза Юнусалиева, а Бахтияр Смагулов также в весе до 67 килограммов оказался сильнее Гафура Тохирова.

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