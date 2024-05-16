Тайсон Фьюри: ни для кого не секрет, что у меня биполярное расстройство

«Ни для кого не секрет, что у меня биполярное расстройство, синдром дефицита внимания и синдром гиперактивности. В одну минуту я на пике, в следующую — в упадке. Но посмотрите на меня: я в фантастической форме. Мне почти 36 лет, а я всё ещё на вершине. Как я уже говорил, я всего лишь человек с двумя руками и двумя ногами», — приводит слова Фьюри Daily Sports.