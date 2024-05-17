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18:28 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Азии из Казахстана с нокдауном вышел на супербой с Кункабаевым

Казахстанский боксер Айбек Оралбай одержал уверенную победу в полуфинале международного турнира «Кубок Елорда» в Астане, передают Vesti.kz.

Источник: КФБ

В поединке свыше 92 килограммов он оказался сильнее Махаммада Абдуллаева из Азербайджана. К тому же последний побывал в нокдауне во втором раунде.

В итоге Оралбай в финале турнира встретится со своим соотечественником Камшыбеком Кункабаевым, который в ½ финала победил Чаухана Гаурава из Индии. Абдуллаев, в свою очередь, стал бронзовым призером.

Айбек Оралбай — победитель чемпионата Азии 2022 года. Камшыбек Кункабаев — бронзовый призер Олимпиады (2020), двукратный вице-чемпион мира (2017, 2019) и четырехкратный вице-чемпион Азии (2017, 2019, 2021, 2022).

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