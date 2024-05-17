Чемпион Азии из Казахстана с нокдауном вышел на супербой с Кункабаевым

Источник: КФБ

В поединке свыше 92 килограммов он оказался сильнее Махаммада Абдуллаева из Азербайджана. К тому же последний побывал в нокдауне во втором раунде.

В итоге Оралбай в финале турнира встретится со своим соотечественником Камшыбеком Кункабаевым, который в ½ финала победил Чаухана Гаурава из Индии. Абдуллаев, в свою очередь, стал бронзовым призером.