Российский боксер проведет два боя за три недели
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российский боксер, ставший обладателем пояса Евразийского боксерского парламента (EBP) Алексей Папин встретится с мексиканцем Гарсией Монтесом.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российский боксер, ставший обладателем пояса Евразийского боксерского парламента (EBP) Алексей Папин встретится с мексиканцем Гарсией Монтесом.
Поединок пройдет 12 июня в рамках главного события турнира в Ростове-на-Дону.
Папин проведет два боя за три недели: 24 мая отечественный спортсмен разделит ринг с малавийцем Айзеком Чилембой.