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02:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский боксер проведет два боя за три недели

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российский боксер, ставший обладателем пояса Евразийского боксерского парламента (EBP) Алексей Папин встретится с мексиканцем Гарсией Монтесом.

Российский боксер проведет два боя за три недели | Источник: Спорт РИА Новости

Поединок пройдет 12 июня в рамках главного события турнира в Ростове-на-Дону.

Папин проведет два боя за три недели: 24 мая отечественный спортсмен разделит ринг с малавийцем Айзеком Чилембой.

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