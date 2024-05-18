Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Чехия
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Франция
Словакия
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Лечче
Аталанта
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Родина
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Канада
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Германия
Польша
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Факел
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Енисей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Крылья Советов
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Дания
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Латвия
Швеция
Все события
20:51 (мск), источник: РБК

Российский боксер Ковалев уступил в первом бою после двухлетнего перерыва

Российский боксер единогласным решением судей уступил шведу Робину Сафару. До этого поединка Ковалев, экс-чемпион WBO, IBF и WBA в полутяжелом весе, в последний раз выходил на ринг в мае 2022-го.

Российский боксер Ковалев уступил в первом бою после двухлетнего перерыва | Источник: РБК

Российский боксер Сергей Ковалев неудачно вернулся на ринг после двухлетнего перерыва. В десятираундовом поединке в первом тяжелом весе (до 90,71 кг), прошедшем в Эр-Рияде, он уступил представителю Швеции Робину Сафара.

Судьи единогласно отдали победу шведу, Ковалев в 10-м раунде побывал в нокдауне.

Ковалеву 41 год, в последний раз до этого выходил на ринг в мае 2022 года, когда победил решением судей болгарина Тервела Пулева. А до этого был перерыв еще на 2,5 года, в ноябре 2019-го он уступил мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,37 кг).

Ранее Ковалев также был чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), кроме того, он является одним из двух россиянин, которые удостаивались звания лучшего боксера года по версии журнала The Ring.

Всего на его счету теперь 35 побед (29 нокаутом), пять поражений, одна ничья на профессиональном ринге. 31-летний Сафар выиграл все 17 своих боев.

В октябре 2020 года суд в штате Калифорния, где проживает Ковалев, назначил ему наказание в виде трех лет условного срока за избиение американской модели Джейми Фронтц.

В январе 2021-го допинг-тест Ковалева перед поединком с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана дал положительный результат на синтетический тестостерон, россиянин был временно отстранен от выступлений и возобновил карьеру после шести подряд отрицательных допинг-тестов.

Позднее в главном бою боксерского вечера в Эр-Рияде сразятся британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик. На кону будут стоят титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Читайте также от «РБК»
Путин сделал заявление на фоне происходящего под Харьковом
Стало известно, почему Шойгу не хотели пускать в китайский парламент
«Не мог удержаться»: Путин признался, что съел на встрече с Си Цзиньпином
«Здрасьте, приехали»: Путин ответил на вопрос на конференции в Пекине
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь