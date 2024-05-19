Тайсон Фьюри не согласился с поражением в бою с Александром Усиком

«Верю, что я выиграл бой, он выигрывал некоторые раунды, но я выиграл большинство раундов. Мы провели отличный бой, я выиграл этот бой, и я вернусь, у нас есть пункт о реванше. Поздравления Александру, Господь благослови его. Я хочу немедленный реванш, в октябре. Я повторюсь, я верю, что выиграл бой, но я не буду выдвигать отговорки», — сказал Фьюри после боя.