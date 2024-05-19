Усик уронил Фьюри и нанес британцу первое поражение. Александр — абсолютный чемпион мира!

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Вечером 18 мая в Эр-Рияде прошел вечера бокса, в главном событии которого Тайсон Фьюри встретился с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Бой должен был состояться еще в феврале, но был перенесен — виной тому стала травма Цыганского Короля, которую он получил на тренировке.

Тайсон Фьюри стал линейным чемпионом дивизиона благодаря победе над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года. После почти трехлетней паузы Цыганский Король вернулся в бокс, провел трилогию с Деонтеем Уайлдером, итогом которой стали ничья, две победы нокаутом и титул чемпиона мира по версии WBC. В октябре прошлого года британец провел боксерский поединок с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, победив раздельным решением судей.

Усик в сентябре 2021 года одолел Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по трем основным версиям. Почти год спустя он победил Джошуа раздельным решением судей в реванше. В августе 2023-го украинец вернулся и финишировал обязательного претендента Даниэля Дюбуа в девятом раунде.

По старой привычке саудовских организаторов главный бой начался поздней ночью, несмотря на одинаковый часовой пояс в Эр-Рияде и Москве. После победы Джея Опетайи и не слишком длительного рэп-концерта Усик и Фьюри вышли в ринг. Александр появился в необычном костюме с меховыми накладками на плечах и шапке, Тайсон же решил сильно не заморачиваться с образом.

Выход Александра Усика на бой с Тайсоном Фьюри | Источник: Reuters

Поединок двух непобежденных (34−0−1 против 21−0) боксеров начался с осторожного прощупывания почвы. Фьюри осознанно выбрал роль второго номера, а Усик старался постоянно двигаться на ногах. В конце раунда Тайсон начал передразнивать Усика, кривляясь и копируя его движения. Несколько ударов в челюсть от украинца Тайсону прилетело, особенно хорошо зашел левый оверхенд.

На старте второй трехминутки Усик сразу потряс соперника, но обошлось без нокдауна. Александр действовал увереннее, чаще брал на себя инициативу, а британец изредка огрызался, особенно делая акцент на удары по корпусу. В третьем отрезке Фьюри начал действовать агрессивнее, стал встречать удары Усика. Украинец же не сбавлял темп, будто стараясь вымотать соперника.

В перерыве тренер Фьюри Шугар Хилл сказал Тайсону: «Двойной джеб и бей по корпусу», и британец старался следовать наставлению. Усика это не смутило, прессинга он не сбавлял. У Тайсона также здорово зашел апперкот, но по общему количеству ударов Александр был лучше. В одном из эпизодов боксеры столкнулись головами, из-за чего небольшое рассечение открылось у Усика.

В пятом раунде стало ясно, что активность украинца реальной пользы не приносит. Фьюри действовал убедительнее, хотя и действовал на грани, когда бил по корпусу — возможно, какие-то удары попадали ниже пояса. В шестом раунде он включился окончательно. Тайсон перестал пропускать лишние удары, а сам здорово встречал соперника апперкотами. Одним из таких ударов британец потряс Усика — последнюю минуту украинец пытался восстановиться после пропущенного и при этом продолжал идти вперед.

После первой половины боя небольшое преимущество было за Фьюри. В седьмом раунде Усик будто взял небольшую передышку, а Тайсон продолжал встречать его апперкотами — украинец несколько раз их съедал. Если Усик пытался держать заданный на старте поединка темп, то Фьюри свой только наращивал. Британец действовал в энергосберегающем режиме, но каждый его удар нес в себе опасность.

Девятый раунд казался тихим и спокойным — до тех пор, пока Усик не принялся избивать Фьюри. Британец пропустил тяжелый кросс слева, после чего соперник донес до его головы еще несколько жестких панчей. Фьюри упал на канаты — это нокдаун, но раунд почти сразу закончился. Британец выглядел абсолютно потерянным, но после перерыва смог восстановиться и не позволить себя добить. Правда, десятую трехминутку он все равно проиграл.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241458&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый чемпионский раунд прошел под диктовку Усика. У Фьюри не получалось ловить соперника, а реакция на удары замедлилась. В финальном отрезке Усик продолжил идти вперед и выцеливать голову Тайсона, который все же собрался и выдал несколько хороших эпизодов.

Как только поединок завершился, Фьюри и Усик обнялись и о чем-то поговорили — так, будто никакого трэштока перед боем и не было. Гадать, кому отдадут победу, всегда непросто, но все-таки Усик выглядел предпочтительнее. Судьи так и посчитали — правда, раздельным решением. 115:112, 114:113, 114:113. Усик — абсолютный чемпион мира в тяжелом весе! Похоже, скоро нас ждет реванш.