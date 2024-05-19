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09:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Усик повторил достижение Эвандера Холифилда

Украинский боксёр Александр Усик стал вторым после Эвандера Холифилда боксёром, который стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весе.

Александр Усик повторил достижение Эвандера Холифилда | Источник: Чемпионат.com

Напомним, Усик в титульном бою победил британца Тайсона Фьюри. стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он продлил серию без поражений до 22 боёв.

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Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Фьюри оказался в нокдауне, но смог подняться и продолжить бой.

Фьюри, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс по версии WBC. Отметим, что после боя британец был недоволен решением судей. Также он заявил о готовности провести бой-реванш с Усиком.

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