Дзюба отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу Александра Усика в бою с британцем Тайсоном Фьюри.
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу Александра Усика в бою с британцем Тайсоном Фьюри.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей.
«Я сказал, что раздельным решением Усик выиграет. Ну, он заслужил. Молодец Усик, заслужил, правда. Я думаю, будет бой-реванш», — сказал Дзюба в своей социальной сети.
Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения. Отметим, что после боя украинец был госпитализирован с подозрением на перелом челюсти.
После боя Фьюри заявил, что недоволен решением судьи, а также сообщил, что готов провести бой-реванш.