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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Нокдаун, который решил всё. Разбираемся, как Усик уронил Фьюри

Цыганский король выживал из последних сил, но проиграл бой одним моментом.

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16
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16
фотографий

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный турнир Ring of Fire. В главном событии вечера сошлись Александр Усик и Тайсон Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился раздельным судейским решением в пользу Усика. А ключевым стал момент нокдауна в девятом раунде. Александр настолько мощно атаковал, что Фьюри сначала «затанцевал», а затем судья открыл отсчёт. Как итог, на одной из карточек 10−8 в раунде принесли Усику итоговую победу. Но как же вышло, что Цыганский король настолько потерялся и поплыл?

Началом конца стал восьмой раунд поединка. Там Тайсон пропустил мощнейший удар в нос. И оттуда моментально хлынула кровь. Этот момент предопределил всё дальнейшее течение боя. За 30 секунд до конца девятой трёхминутки — началось! Тайсон полностью опускает руки и раскрывается. Он теряет концентрацию, на что моментально реагирует Усик.

После небольшого всплеска Фьюри Александр ловит его на контратаке. Точнейшим ударом с правой руки потрясает британца в челюсть. А затем второй атакой с левой добавляет ещё более мощно. Видно, что Цыганский король теряется от этой мощнейшей «двоечки». Но пока контролирует ситуацию.

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Тайсон припадает на канаты, но в этот момент пропускает пять (!) ударов в голову. Перекрыться практически не получилось. Фьюри начинает заваливаться, а Александр бросается добивать. Стоит отметить, что делал это Усик предельно осторожно. Он понимал, что любая ошибка может стать фатальной. Поэтому внимательно следил за тем, чтобы Цыганский король не выбросил разящую контратаку. Казалось, что если бы Александр был чуть смелее, то мог бы просто вырубить британца наглухо.

Фатальным могло оказаться добивание, которое случилось за 13 секунд до гонга. Там Усик смог выкинуть «двоечку», после которой Фьюри окончательно повело. Он начал валиться в угол, где судья и начал отсчёт. Тайсону очень повезло, что раунд банально закончился.

Таким образом, все три момента практически зеркально повторяли друг друга. Усик ловил момент и выбрасывал «двоечку». И каждый раз Фьюри пропускал эти мощнейшие удары. Говоря откровенно, выглядело настоящим героизмом то, что Тайсон около 20 секунд «танцевал» на дрожащих ногах, но полностью на канвас так и не рухнул. Кроме того, Фьюри довольно быстро смог оправиться.

Но момент в итоге всё-таки оказался фатальным. Фьюри упал в нокдаун и проиграл раунд со счётом 8−10. И именно этих баллов Тайсону не хватило, чтобы быть победителем на записках сразу двух судей.

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Сергей Сорокин

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