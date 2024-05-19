Является ли Усик лучшим боксером постсоветского пространства всех времен?

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Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. После шестого раунда казалось, что Фьюри полностью взял бой под контроль — его апперкоты заходили прекрасно, а пропускать в голову он практически перестал. Но затем Усик взвинтил темп, добавил агрессии — и Тайсон развалился. В восьмом раунде британца и вовсе спасли рефери с гонгом. Усик подтвердил, что именно он, а не кто-либо еще, — лучший боксер постсоветского пространства всех времен.

Лучший — не значит самый талантливый. Усик не делает в ринге чего-то божественного, как Василий Ломаченко. Не обладает страшной нокаутирующей мощью и умением отменно работать на любой дистанции, как Артур Бетербиев. Лучший — это тот, кто бьет других лучших, самых-самых мастеров (как Энтони Джошуа и Фьюри, например), не проигрывает, берет титулы один за другим, а если что-то складывается не так, переключается и в итоге снова побеждает.

По пунктам:

1. У Усика выдающаяся любительская карьера: олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы. Дважды выиграл у безусловного топа Артура Бетербиева (при одном поражении). Артур с решением судей не согласен, но факт остается фактом — Александру дважды подняли руку. Усик в профессионалах во многом сохранил любительскую манеру — челнок, постоянное движение, работа с дистанции.

2. У Усика сложнейшая оппозиция. Кшиштоф Гловацкий, Майкл Хантер, Марко Хук, Майрис Бриедис, Мурат Гассиев, Тони Беллью, Дерек Чисора, Энтони Джошуа (дважды), Даниэль Дюбоа, а теперь и Тайсон Фьюри — Александр победил всех. Ни у одного боксера из стран экс-СССР нет такой коллекции из поверженных звезд бокса. Ни у Кости Цзю, ни у Геннадия Головкина, ни у кого.

Гловацкий, Хантер, Бриедис, Гассиев и, конечно же, Фьюри до Усика в профи не проигрывали НИКОГДА. И ведь Фьюри весит где-то на 18 кг больше, и выше на 16 см (да еще и с гигантским ричем 216 см).

4. Усик регулярно побеждал на чужом поле: Гловацкого — в Польше, Хантера — в США, Хука — в Германии, Бриедиса — в Латвии, Гассиева — в России, Беллью, Чисору и Джошуа — в Великобритании. Но даже так называемое домашнее судейство бессильно перед Усиком.

5. Титулы? Тут Усик совсем уж недосягаем — абсолютный чемпион мира в двух весах — в крузервейте и супертяжах (первый после Леннокса Льюиса). С чистым рекордом 22−0. Единственный боксер из СНГ, кому удавалось стать абсолютным, — Костя Цзю, но в одном весе.

6. Усик никогда не оказывался в ситуации, когда он висел на волоске: в профессионалах ни в первом тяжелом весе, ни в супертяжелом он не бывал в нокдаунах. Да, Дюбоа отправил его на канвас, но рефери засчитал тот удар как попадание в пах.

7. Естественно, есть у Усика и неповторимые боксерские качества, а не только титулы и красивая статистика. У Александра удивительная для тяжеловеса выносливость. Усик проводит за сессию по 15 раундов спаррингов (по 3,5 минуты с отдыхом в 20 секунд), может проехать 100 км на велосипеде при жаре в 45 градусов. Соответственно, провести 12 раундов в высоком темпе для него труда на составляет — и это при его-то энергозатратной манере. Фьюри выигрывал, но Усик его переборол, задавил, уронил. Еще никто не нашел противоядия против зверского функционала Александра.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456241459&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Еще недавно Усик был любимцем не только на Украине, но и в России. Понятно, что в России отношение к нему изменилось. Но раз уж мы тут говорим исключительно о спорте, давайте будем правдивы: среди боксеров из стран бывшего СССР, среди боксеров, умеющих/умевших говорить по-русски, не было никого лучше Усика. Усик — номер один.