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09:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Усик заявил, что готов к реваншу против Фьюри

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинец Александр Усик, который победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории, заявил, что готов к реваншу, цитирует украинского боксера ESPN.

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15
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Бой, который прошел в ночь на воскресенье в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде представитель Украины отправил Фьюри в нокдаун.

По информации инсайдера Майкла Бенсона, в контракте прописан пункт о реванше, который должен состояться в октябре 2024 года.

«Да, конечно, я готов к реваншу. Слушайте, мы сможем еще раз показать хороший бой», — заявил Усик после поединка.

По итогам боя Усик сохранил пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) и отобрал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Усику 37 лет, он ни разу не проигрывал в профессиональной карьере (22 победы). Для 35-летнего Фьюри это поражение стало первым в 36 поединках на профессиональном ринге, также на его счету одна ничья. Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира среди тяжеловесов. Предыдущим абсолютным чемпионом в тяжелой весовой категории был британец Леннокс Льюис, объединивший 13 ноября 1999 года титулы WBC, WBA и IBF в поединке против американца Эвандера Холифилда. В то время, чтобы претендовать на этот статус, надо было владеть тремя поясами. С середины 2000-х годов и после признания WBO тремя другими организациями это число увеличилось до четырех.

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