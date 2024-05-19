Усик заявил, что готов к реваншу против Фьюри

Бой, который прошел в ночь на воскресенье в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде представитель Украины отправил Фьюри в нокдаун.
По информации инсайдера Майкла Бенсона, в контракте прописан пункт о реванше, который должен состояться в октябре 2024 года.
«Да, конечно, я готов к реваншу. Слушайте, мы сможем еще раз показать хороший бой», — заявил Усик после поединка.
По итогам боя Усик сохранил пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) и отобрал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Усику 37 лет, он ни разу не проигрывал в профессиональной карьере (22 победы). Для 35-летнего Фьюри это поражение стало первым в 36 поединках на профессиональном ринге, также на его счету одна ничья. Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира среди тяжеловесов. Предыдущим абсолютным чемпионом в тяжелой весовой категории был британец Леннокс Льюис, объединивший 13 ноября 1999 года титулы WBC, WBA и IBF в поединке против американца Эвандера Холифилда. В то время, чтобы претендовать на этот статус, надо было владеть тремя поясами. С середины 2000-х годов и после признания WBO тремя другими организациями это число увеличилось до четырех.