Макгрегор: у Джошуа было два боя с Усиком, так почему бы не дать ещё один шанс Фьюри?

«Усик невероятен. Он победил и Джошуа, и Фьюри. У Энтони было два боя с Усиком, так почему бы не дать ещё один шанс Тайсону? Если этого не будет, то есть смысл сделать трилогию между Эй Джеем и Усиком. Спасибо Турки Аль аш-Шейху и всем остальным, кто причастен к этой эре боев в супертяжёлом весе, за то, что всё это было организовано», — написал Конор в своих социальных сетях.