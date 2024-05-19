Стало известно, что Фьюри и Усик сказали друг другу в ринге перед оглашением результата

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Фьюри: «Отличная работа, Александр. Ты сильный человек и очень хороший боксёр. Отличное выступление, брат мой».

Усик: «Послушай, я начал готовиться к тебе, когда ты начал боксировать в 2008 году, став чемпионом Европы (скорее всего Усик имеет в виду участие Фьюри в юниорском чемпионате Европы в 2007 года. — Прим. “Чемпионата”)».

Фьюри: «Спасибо тебе, брат мой, ты очень хороший боксёр. Я восхищаюсь тобой и твоим мастерством».