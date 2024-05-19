Стало известно, что Фьюри и Усик сказали друг другу в ринге перед оглашением результата

Фьюри: «Отличная работа, Александр. Ты сильный человек и очень хороший боксёр. Отличное выступление, брат мой».
Усик: «Послушай, я начал готовиться к тебе, когда ты начал боксировать в 2008 году, став чемпионом Европы (скорее всего Усик имеет в виду участие Фьюри в юниорском чемпионате Европы в 2007 года. — Прим. “Чемпионата”)».
Фьюри: «Спасибо тебе, брат мой, ты очень хороший боксёр. Я восхищаюсь тобой и твоим мастерством».
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.