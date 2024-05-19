Владимир Кличко: Усик — лучший боксёр современности

«Эта историческая победа важна не только для Александра Усика. Вы представляете давление, которое испытал этот человек за последние недели и здесь, в ринге? Очевидно, поражение не было вариантом. Он показал, насколько он великолепен в первом тяжёлом весе, но что ещё удивительней, габариты, рост, вес, размах рук и подвижность Тайсона Фьюри не имели значения. Александр Усик доказал, что он — лучший боксёр современности», — приводит слова Кличко Sky Sports.