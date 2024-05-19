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19:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Кличко: Усик — лучший боксёр современности

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко прокомментировал результат поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося сегодня, 19 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114−113, 113−114, 115−112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Эта историческая победа важна не только для Александра Усика. Вы представляете давление, которое испытал этот человек за последние недели и здесь, в ринге? Очевидно, поражение не было вариантом. Он показал, насколько он великолепен в первом тяжёлом весе, но что ещё удивительней, габариты, рост, вес, размах рук и подвижность Тайсона Фьюри не имели значения. Александр Усик доказал, что он — лучший боксёр современности», — приводит слова Кличко Sky Sports.

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